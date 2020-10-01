الرافدين يناشد المواطنين لايداع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل

2020/10/01 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح أخرى لإيداع أموالهم في المصرف ،مناشدا المواطنين لايداع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) […]

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