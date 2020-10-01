اللقاء الثاني لبرشلونة بالليغا.. مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

2020/10/01 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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تقام اليوم الخميس (1 تشرين الاول 2020) منافسات الجولة الرابعة في الدوري الاسباني لموسم 20202021، ويشهد جدول مباريات اليوم مباراة قوية بين سيلتا فيجو وضيفه برشلونة على ملعب بالايدوس، في إطار لقاءات الأسبوع الرابع، ويستقبل إشبيلية نظيره ليفانتي، كما يحل قادش ضيفًا على أتلتيك بيلباو.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم بتوقيت بغداد المحلي:

مباراة أتلتيك بيلباو وقادش تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً وتنقل عبر قناة bein 1.

مباراة إشبيلية وليفانتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً وتنقل عبر قناة bein 3.

مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة وتقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وتنقل عبر قناة bein 1.

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