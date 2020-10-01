مكافحة المتفجرات تعالج 87 قذيفة غربي صلاح الدين

2020/10/01 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عالجت مديرية مكافحة المتفجرات، 87 قذيفة من مخلفات تنظيم/داعش/غربي محافظة صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود أجسام غريبة في جزيرة الصينية، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث".وأضافت:" انه بعد الوصول وتفتيش المكان تم العثور على 87 قذيفة مختلفة الأنواع من مخلفات داعش الإرهابي، تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية"./انتهى7

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