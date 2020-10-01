مؤسسة الشهداء: تسجيل 1963 طلب تعويضات من ضحايا التظاهرات

2020/10/01 | 09:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت مؤسسة الشهداء، الخميس، عن بلوغ عدد المتقدمين على معاملات ضحايا التظاهرات في عموم البلاد عبر النافذة الالكترونية 1963 متقدما ما بين شهيد ومصاب ومخطوف ومفقود.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الدائرة طرحت في شهر اب الماضي استمارة الكترونية خاصة بتقديم المعاملات لضحايا التظاهرات في عموم البلاد، مشيرا الى انها تمكنت حتى الان من انجاز 50 بالمئة من معاملات شهداء التظاهرات التي تم تقديمها الى الدائرة، بينما بقي 95 بالمئة من المعاملات قيد الإنجاز”.

وأضاف المندلاوي، انه “تم اعداد قاعدة بيانات بأسمائهم للاعتماد عليها في منح مستحقات المشمولين بها بحسب القانون، اما بالنسبة لضحايا الايزيديين في محافظة نينوى والذين تم انشاء استمارة الكترونية خاصة بهم، فقد اصدرت الدائرة 62 شهادة وفاة لمن عثر عليهم بالمقابر الجماعية لترويج معاملاتهم كونهم لم يتسلموا اي تعويضات حتى الان ولم تروج معاملاتهم قبل انشاء هذه النافذة بسبب تهجير الكثير منهم وتواجدهم خارج البلاد او بمخيمات في كردستان”.



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