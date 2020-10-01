2020/10/01 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، لمسافة محدودة داخل قطاع غزة تحديًا شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن 5 آليات تابعة لاحتلال توغلت لمسافة محدودة شرق خزاعة، وباشرت في أعمال تجريف، فيما اعتلت دبابتين السواتر الترابية لتوفير الحماية للآليات المقتحمة.

يشار إلى أن جرافات الاحتلال تواصل التوغل على طول السلك الشائك الممتد من شمال غزة حتى جنوبها، وسط اعمال تجريف واسعة في أراضي المواطنين.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرافات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرافات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).