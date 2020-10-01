الحكومة تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30%

2020/10/01 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – علق مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، على تسريبات تفيد بأن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30%، معتبراً أن اللجوء الى هذا الحل “غير صحيح” خاصة أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب.وقال الصفار في تصريح اوردته صحيفة الصباح وتابعته “المستقلة” اليوم الخميس […]

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