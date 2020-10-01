في ظل ازمة البطالة التي تعيشها لبلاد.. الكشف عن ارقام مهولة لاعداد العمالة الاجنبية

2020/10/01 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، الخميس، وجود اكثر من 750 ألف عامل اجنبي دخلوا البلاد والتحقوا بسوق العمل بشكل غير شرعي، بينما يعمل 22 ألف اجنبي بشكل قانوني، وان هؤلاء العمال باتوا ينافسون العمالة العراقية بأجور اقل ومن دون ضمان.

وقال انطوان في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 تشرين الاول 2020) ان "البطالة تتركز في القطاع الخاص وهناك 8 ملايين عامل موزعين بين قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، ويشكلون اكثر من 35% وهم بحاجة الى ضمان وتقاعد أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".

وأضاف ان "القطاع الصناعي المأوى الكبير للبطالة، فهناك نحو 50 ألف مصنع شبه متوقف، ولو قمنا بتشغيل هذه المصانع فسوف نستغني عن المنتوج الأجنبي".

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