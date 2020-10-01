مؤسسة الشهداء تكشف اعداد معاملات ضحايا التظاهرات ونسبة انجازها

2020/10/01 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت مؤسسة الشهداء، الخميس، عن حصيلة معاملات ضحايا التظاهرات في عموم البلاد عبر النافذة الإلكترونية والتي بلغت 1963، ما بين شهيد ومصاب ومخطوف ومفقود.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح رسمي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (1 تشرين الأول 2020)، إن "الدائرة طرحت في شهر اب الماضي استمارة الكترونية خاصة بتقديم المعاملات لضحايا التظاهرات في عموم البلاد"، مشيرا الى أن الدائرة "تمكنت حتى الآن من انجاز 50 بالمئة من معاملات شهداء التظاهرات التي تم تقديمها الى الدائرة".

وأضاف، "تم اعداد قاعدة بيانات بأسمائهم للاعتماد عليها في منح مستحقات المشمولين بها بحسب القانون"

في سياق اخر ، كشف المندلاوي عن مصير معاملات الايزديين، وقال : "بالنسبة لضحايا الايزيديين في محافظة نينوى والذين تم انشاء استمارة الكترونية خاصة بهم، فقد اصدرت الدائرة 62 شهادة وفاة لمن عثر عليهم بالمقابر الجماعية لترويج معاملاتهم كونهم لم يتسلموا اي تعويضات حتى الان ولم تروج معاملاتهم قبل انشاء هذه النافذة بسبب تهجير الكثير منهم وتواجدهم خارج البلاد او بمخيمات في كردستان".

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