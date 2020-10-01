2020/10/01 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -اعلنت مديرية بلديات بغداد ، عن اعداد مقترحين لتهيئة 400 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطنين.وقال مدير عام المديرية ياسر القريشي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، إن “العاصمة كانت اولى المحافظات التي هيأت مدينتين جديدتين للدولة هما (علي الوردي) المجاورة لمدينة بسماية بمساحة 36 الف دونم، و(الطارق) التي كانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلديات بغداد : تهيئة 400 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلديات بغداد : تهيئة 400 الف قطعة ارض سكنية لتوزيعها بين المواطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).