ديالى تعلن تسجيل 176حالة اصابة جديدة بكورونا بينها 16 للكوادر الصحية

2020/10/01 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجيل176 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ487مسحة جديدة تبين بان 176منها موجبة اي مصابة بينها 16 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”176حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما لم تسجل حالة وفاة واحدة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 10040حالة فيما حالات الشفاء بلغت 8915وحالات الوفاة 208حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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