التجارة: مطلع تشرين الثاني موعد انطلاق تسويق الشلب

2020/10/01 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروج الذهب!

الحاضر يشبه التاريخ إلى حدّ كبير، فكتب التاريخ ومدوّناته عند المسلمين، هي نوافذ فضلى ليس للسياسة وحدها، بل لكلّ ما تزخر به حياة الناس.





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