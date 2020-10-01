قانون جديدة يهدد الحريات.. فيسبوك وتويتر تحت مطرقة المحاكم التركية

2020/10/01 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشدد تركيا الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ما يهدد موقعي تويتر وفيسبوك في هذا البلد، إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.

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