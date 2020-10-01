2020/10/01 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، أن تشهد البلاد، هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة، مع قليل من التبريد في الطبقات العليا مع حمل حراري سطحي يسبب اضطرابات جوية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب.وقال عطية في تدوينة، اطلع عليها المستقلة اليوم الخميس، إن هناك “قليل من التبريد في الطبقات العليا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق : هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق : هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).