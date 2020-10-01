إيران ترفض دعوة العراق لدخول 1500 زائر

2020/10/01 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن أمين اللجنة المركزية لزيارة الأربعينية، في إيران، أحمد محمدي فر، عدم السماح بتوجه الزوار الإيرانيين إلى العراق.

وقال محمدي فر، إنهم لم يتلقوا لحد الآن أي إعلان رسمي من الحكومة العراقية بقبول الزوار، ولم يجر إلى الآن إرسال طلبية وإبلاغ رسمي في هذا الاطار، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الايرانية.

وأضاف أنه حتى في حال موافقة الجانب العراقي على استقبال الزوار فانه لا يمكن أيضاً إرسال الزوار إلى العراق بسبب وضع كورونا في البلدين، مبيناً أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا لن تسمح بارسال الزوار ويمنع أي تجمع أو مسيرة وحتى التوجه إلى الحدود.

وأعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم الحكومة العراقية، موافقة الأخيرة على دخول 1500 زائر من كل دولة لأداء زيارة الأربعينية في كربلاء.

وقال إن دخول الزائرين يجب أن يكون عبر المنافذ الجوية حصراً، على أن تلتزم الدول ببرامج توعية مواطنيها القادمين بإجراءات الوقاية الصحية.

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