2020/10/01 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اشتعلت ضجة وفوضى كبيرة بين نادي الخور ونادي الشحانية القطري، بعد اندلاع شجار بالايدي بين اللاعبين، من بينهم اللاعب مهند عدنان درجال المحترف في نادي الشحانية.

وحصد مهند، ضربة من أحد لاعبي نادي الخور بعد قيام حارس مرمى الشحانية بالتهجم على لاعبي الخور، فيما كان مهند ضمن 3 لاعبين حصدوا بطاقة صفراء.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: وسط فوضى عارمة.. نجل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يحصد “ضربة” وبطاقة صفراء في الدوري القطري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: وسط فوضى عارمة.. نجل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يحصد “ضربة” وبطاقة صفراء في الدوري القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).