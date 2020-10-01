2020/10/01 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( من دون حالات وفاة.. ديالى تسجل 176 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( من دون حالات وفاة.. ديالى تسجل 176 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).