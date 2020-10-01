اصابة مدني باشتباك عشائري بمنطقه تركمانية غرب كركوك

2020/10/01 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن اندلاع اشتباكات عشائرية بين عشيرتين تركمانية بقرية تركلان التابعة لناحية يايجي مما ادى الى اصابة مدني واعتقال اربعة متورطين .



من دون اعطاء تفاصيل اخرى والاسباب التي تقف وراء الاشتباكات ./انتهى

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