اغتيال عائلة من ثلاثة افراد على يد مسلحين مجهولين شرق كركوك

2020/10/01 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اعلن مصدر امني ان مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا باحدى قرى ناحية ليلان وقتلوا عائلة مكونه من ثلاثه افراد .وقال المصدر ان المسلحين اقتحموا منزلا بقرية الشورجة التابعة لناحية ليلان شرق كركوك 15كم وقتلوا رجلين وامرأة وهم من اهالي الموصل فيما باشرت فرق الشرطة بالتحقيق ./انتهى

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