2020/10/01 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط مستقر بفضل آمال تحفيز أميركي لكن مخاوف الطلب مستمرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط مستقر بفضل آمال تحفيز أميركي لكن مخاوف الطلب مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).