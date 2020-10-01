النقل تبحث مع الهيئة الوطنية للاستثمار تطوير قطاع النقل في البلاد

2020/10/01 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المستقبل العراقيبحثت وزارة النقل العراقية متمثلة بالوكيل الاداري الدكتور سلمان البهادلي ، الاربعاء ، مع الهيئة الوطنية للاستثمار تطوير قطاع النقل في البلاد والارتقاء به ليضاهي نظيره في دول العالم . واوضح البهادلي خلال لقائه عدد من المدراء والسادة المختصين في مقر الهيئة : تم التباحث حول مواضيع عدة من شأنها النهوض بواقع النقل في البلاد ودعم المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي المهم . واكد السيد الوكيل : تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للتركيز على نقاط عدة ابرزها تشجيع المشاريع الاستثمارية والخطط المستقبلية ودعم البنى التحتية في قطاعي النقل الخاص والعام .

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