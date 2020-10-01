محافظ بغداد يستقبل وفداً من المحاضرين بالمجان لبحث مطالبهم

2020/10/01 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحياستقبل محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا في مكتبه، أمس الاربعاء، وفدا ضم ممثلين عن المحاضرين بالمجان.وجرى خلال اللقاء الذي حضره معاون المحافظ لشؤون الخدمات اركان البياتي بحث مطالب المحاضرين التي تركزت بشكل رئيس على اصدار الامر الاداري الخاص بمباشرة المحاضرين لعام2020.ووجه المحافظ بإصدار كتاب تأكيد على مخاطبة المحافظة السابق للامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن منح تخويل للسيد المحافظ بأصدار امر اداري لمباشرة المحاضرين لعام 2020 وانصاف هذه الشريحة المهمة التي بذلت جهودا كبيرة بالعمل بالمجان وساهمت بسد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية.إلى ذلك، حددت محافظة بغداد تسعيرة الأمبير وساعات التشغيل بالاضافة الى آلية متابعة المخالفين لشهر تشرين الاول المقبل.واشارت المحافظة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه الى، ان «سعر الأمبير للتشغيل العادي من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الساعة ٥ صباحا يكون بـ (٨) الاف دينار، اما التشغيل الذهبي لمدة (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية فان سعر الامبير (١٢) الف دينار»، لافتة الى «منح صلاحية رؤساء الوحدات الادارية بالموافقة على زيادة (١٠٠٠) دينار بالنسبة للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية».وفيما يخص آلية متابعة عمل المولدات، اشارت المحافظة الى «التنسيق مع الجهات القضائية والقوات الامنية ضمن الرقعة الجغرافية من قبل لجان الطاقة في الوحدات الادارية والمختارين ورفع اسماء المولدات المخالفين فضلا عن ارسال تقرير الى لجنة الطاقة في محافظة بغداد خلال اسبوعين على الاكثر يتضمن عدد المولدات العاملة والتي تستلم حصة وقودية وعدد المولدات التي تم تجهيزها بتأييدات العمل بالاضافة الى وضع الكهرباء الوطنية ضمن الرقعة الجغرافية موقع من قبل رئيس الوحدة الادارية حصرا».

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