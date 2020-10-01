محافظ البصرة يعلن تنفيذ «15» مشروعاً لرياض الأطفال في عدد من مناطق المحافظة

2020/10/01 | 10:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياعلنت محافظة البصرة عن حالة 15 مشروعا لرياض للاطفال ضمن خطة مشاريع البصرة 2019.وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان الحكومة المحلية في البصرة اعطت اهتماما خاصا، لقطاع الطفولة في خطة مشاريع البصرة 2019، اذ تم المصادقة واحالة 15 مشروعا لانشاء رياض اطفال في مناطق مختلفة من المحافظة، لافتاً الى ان هذا الأمر يحدث لأول مرة في العراق.وتابع ان محافظة البصرة اهتمت بان تكون مشاريع رياض الاطفال موزعة على كل مناطق المحافظة، مؤكدا في الوقت ذاته ان اعادة بناء العراق يبدأ من مرحلة الطفولة، عبر الاهتمام بها وصناعة مستقبل العراق.إلى ذلك، زار محافظ البصرة اسعد العيداني وبرفقته قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر السعيدي القنصلية الكويتية في البصرة. وألتقى العيداني القنصل العام ابداح الدوسري لتقديم العزاء أثر وفاة امير الكويت صباح الاحمد الصباح.وعبر العيداني عن تعازيه لشعب وحكومة الكويت والاشادة بمواقف الامير الراحل اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين وتطويرها وتقديم المبادرات المتعددة لمدينة البصرة وقدما تعازيهما في سجل التعازي الذي افتتحته قنصلية الكويت في البصرة.

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