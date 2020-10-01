بوتراجينيو يؤكد بقاء يوفيتش مع ريال مدريد

2020/10/01 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حسم إيميليانو بوتراجينيو ، مدير العلاقات المؤسسساتية بنادي ريال مدريد الإسباني ، الجدل بشأن مستقبل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع الفريق.و يرتبط يوفيتش بإمكانية الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الجاري بنظام الإعارة في ظل عدم ظهوره بشكل مقنع مع الفريق في الموسم الماضي ومطلع الموسم الجاري.و شارك الصربي أساسياً في […]

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