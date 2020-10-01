طقس العراق: اضطرابات جوية وأمطار تنتظرها مناطق متفرقة

2020/10/01 | 10:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، أن تشهد البلاد، هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة، مع قليل من التبريد في الطبقات العليا مع حمل حراري سطحي يسبب اضطرابات جوية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب.

وقال عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن هناك "قليل من التبريد في الطبقات العليا مع حمل حراري سطحي يسبب اضطرابات جوية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب إضافة لمناطق من مدن الشمال يوم الخميس وصباح الجمعة".

وأضاف، "يتركز هطول زخات من الأمطار الرعدية يوم الخميس في مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب ميسان"، لافتًا إلى أن "مناطق من دهوك وأربيل وسليمانية ستتأثر ليل الخميس أو صباح الجمعة وتشهد هطول زخات أمطار رعدية أيضًا".

وأشار إلى أن "الرياح في كافة المدن يغلب عليها السكون مع تحولها في غرب وشمال البلاد على فترات إلى شمالية الاتجاه خفيفة السرعة خلال الأيام المقبلة".

ورجح أن "تشهد الرياح تحولًا مؤقتًا يوم السبت إلى شمالية غربية خفيفة في مدن الجنوب، وانخفاض معدل الرطوبة النسبية فيها، وتعود الرطوبة للارتفاع من جديد يوم الاثنين لتستمر عدة أيام".

كما توقع، "اضطرابات جوية متفرقة خلال الأسبوع المقبل أيضًا وزخات أمطار في مناطق من مدن البلاد يصعب تحديدها حاليًا لكنها ستكون أشمل"، موضحًا أن "درجات الحرارة ستُراوح خلال الأيام المفبلة ما بين ارتفاع طفيف وانخفاض دون تطورات ملحوظة".

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