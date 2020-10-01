الصحة تقرر إنشاء 20 مختبراً جديداً لفحص كورونا

2020/10/01 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع ـ زيد الطائي

أعلنت وزارة الصحة عن خطتها لإنشاء 20 مختبراً جديداً لفحص كورونا خلال الشهر الحالي.

وقال مدير مختبرات وزارة الصحة دريد قاسم جاسم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة افتتحت مختبراً جديداً لفحص كورونا في دائرة صحة الرصافة، وبطاقة إنتاجية عالية ،مزوداً بتقنيات حديثة".

واضاف أن "المختبر يحتوي على نظم الكترونية لتسجيل المعلومات، والعاملون فيه تدربوا لمدة شهر كامل على تقنيات المختبر ولديهم القدرة الكاملة على العمل فيه".

وأوضح جاسم، أن "عدد المختبرات الفاحصة لفايروس كورونا وصل إلى 40 مختبراً"، مشيراً إلى أن "خطة الوزارة تتضمن افتتاح 20 مختبراً خلال الشهر الحالي ليصل عدد المختبرات الكلي إلى 60 مختبرا".

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