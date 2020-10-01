مسؤول يمني لـ”المعلومة”: 8 مليارات دولار خسائر النقل جراء العدوان

2020/10/01 | 11:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل اليمنية ، الخميس ، عن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاعات النقل جراء العدوان على مدى خمس سنوات والبالغة بأكثر من ثمانية مليار دولار .وقال وكيل وزارة النقل اليمنية عبد الله السويدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بحسب الرصد الاولي للخسائر في البنية التحتيه للموانئ الجوية والبحرية والمقدره بحوالي ثلاثة مليارات دولار نتيجة للقصف المباشر”.وأضاف السويدي، ان “هناك خسائر اعاقت التشغيل وحجب الموارد وهذه تتجاوز الخمسة مليارات في القطاعين البحري والجوي وهذه خسائر القطاع الحكومي”.وأوضح أن “هنالك خسائر من تجار وشركات تضرروا نتيجة للحصار المطبق على بلادنا تقدر بملاين الدولارات”، لافتا إلى أن “الحصار الجائر جوا وبحرا ادى الى كارثة إنسانية غير مسبوقة في العالم بحسب الأمم المتحدة واحدث شللا تاما في قطاع النقل وعزل اليمن عن العالم”.



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