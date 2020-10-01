بعد ساعات من إغلاقه.. إعادة فتح طريق موصل - أربيل أمام حركة المسافرين

2020/10/01 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

أفاد مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس (01 تشرين الأول 2020)، بإعادة افتتاح طريق موصل – أربيل أمام حركة المسافرين، بعد إغلاقه بسبب القصف الذي استهدف أربيل.

وقال مراسلنا، إن طريق موصل - أربيل تمت إعادة افتتاحه بشكل طبيعي أمام حركة المسافرين والشاحنات، بعد إغلاق دام لساعات بسبب قصف مطار أربيل.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً بشأن القصف الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل بإقليم كردستان.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، أن "مجموعة إرهابية أقدمت مساء اليوم الأربعاء على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة".وأضافت، أن "هذه الصواريخ سقطت شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى، بينها صاروخان قرب مخيم حسن شامي للنازحين".وبينت انه "قد تأشر انطلاق هذه الصواريخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر"، لافتة إلى أن "العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ، احترقت".

واشارت الى أن "توجيهات عليا صدرت بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري".

وأُغلق الطريق الرابط بين الموصل وأربيل، بعد سقوط صواريخ قرب القاعدة الأمريكية الواقعة في المحافظة.

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