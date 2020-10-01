في الذكرى الاولى لأحداث تشرين الوطنية.. الكاظمي يؤكد على ثوابت الشعب العراقي صانع تشرين

2020/10/01 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الذكرى الاولى لأحداث تشرين الوطنية ، على ثوابت شعب العراق العظيم صانع تشرين وبطلها وشبابها المتدفق رغم التضحيات ./انتهى7

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