نائب عن تحالف الفتح : البعثات الدبلوماسية محمية بحكم القانون

2020/10/01 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت كتلة تحالف الفتح ان البعثات الدبلوماسية محمية بحكم القانون .واوضح النائب عن التحالف فالح الخزعلي ، ان " السفارة الأمريكية لا يصدق عليها سفارة بل هي قاعدة عسكرية "، مشيرا الى ان " شركات جولات التراخيص سيئة الصيت في الجنوب تعمل دون التعدي عليها والاعتراض فقط على الوجود العسكري ".واضاف ، في بيان صحفي ، ان " المخطط الذي تعمل عليه امريكا وبرعاية عملائها هو خلط الأوراق وتصعيد عمليات عدائية بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلهم ، مصحوباً بأعلام خبيث لاستهداف الحشد الشعبي وكل صوت يدافع عن السيادة العراقية "./انتهى5

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