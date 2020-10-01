2020/10/01 | 11:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي / نينا / أصدرت دار نبطي للنشر، بالتعاون مع (ملتقى الوثاب للأدباء والكتاب) مجموعة قصصية بعنوان (مرفأ الحكايات)، لـ (24) كاتباً وكاتبة من أقطار الوطن العربي.والكتاب هم من الإمارات: شهاب غانم، حارب الظاهري، يوسف الحسن، شيماء المرزوقي، عبد الحكيم الزبيدي، عبد الله محمد السبب، علي عبيد الهاملي، ناصر الظاهري.



ومن السعودية: ثريا العريض، جاسم الصحيح، والبحرين: عبد الحميد القائد.ومن سوريا: رياض نعسان آغا، موسى الحالول.



ومن الأردن وفلسطين: محمد مقدادي، نجاة الفارس، نصر بدوان، نوال حلاوة، ومن لبنان: إخلاص فرنسيس.



ومن العراق: شاكر نوري.



ومن اليمن: همدان زيد دماج، عزيز ثابت سعيد، نجيب سعيد باوزير، وليد الزيادي.



ومن مصر: محمد أبو الفضل بدران.وعلى الرغم من تنوع الموضوعات والمدارس الفنية في هذه المجموعة القصصية، إلا أنها اجتمعت في طرح قضايا الإنسان المعاصر ومعاناته في شتى جوانب الحياة، كالحب والكره، والنجاح والفشل، والكرم والبخل، والألم والأمل، والموت والحياة، حيث لم تكن هذه القصص، تبحث عن حلول لإصلاح الواقع أو تعديله، وإنما طرحت ما يعانيه الإنسان العربي من خيبات وانكسارات، وقضايا اجتماعية، بأسلوب سردي شائق وممتع.والجدير بالذكر، أن هذا هو الكتاب الثالث الذي يصدر عن المنتدى، الذي أسسه الدكتور شهاب غانم في (الواتس آب) منذ عام 2017 م، والذي يضم حوالي 90 عضواً من مختلف أقطار العالم، وعلاوة على نشاط هذه المجموعة الأدبي والثقافي، فإنها أول مجموعة (واتساب) على مستوى العالم، تنشر كتباً، ورقياً وإلكترونياً./انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ضمنها العراق .. صدور مجموعة قصصية لكتاب عرب عن دار نبطي للنشر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ضمنها العراق .. صدور مجموعة قصصية لكتاب عرب عن دار نبطي للنشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).