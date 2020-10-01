مراسل العالم يكشف رسالة هجوم قاعدة الحرير في اربيل

2020/10/01 | 11:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل قناة العالم في بغداد ان الصواريخ التي سقطت قرب قاعدة الحرير التابعة للتحالف الأميركي في اربيل شمالي العراق، بانها انطلقت من موقع مثلث تتواج...

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