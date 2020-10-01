مصرف الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول

2020/10/01 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مصرف الرشيد ، اليوم الخميس، مباشرته رفع رواتب المتقاعدين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته المستقلة اليوم الخميس ، اليوم الخميس أنه” تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول”.ودعا المصرف خلال البيان جميع المتقاعدين لمراجعة فروعه في بغداد والمحافظات ومكاتب الدفع الالكتروني لتسلّم مستحقاتهم”.

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