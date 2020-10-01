2020/10/01 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أشادت النائبة عالية نصيف بقرار القضاء بإصدار مذكرة إلقاء القبض على المهربين ناطق الجبوري (ناطق موسى فارس) صاحب شركة أنوار الفارس وشركائه الخارجيين اللواء علي عدنان والعميد مصطفى كمال الذين كانا يعملان في مفتشية وزارة الداخلية سابقاً، وذلك بعد البلاغ الذي قدمته النائبة نصيف ضد هذه المجموعة التي ارتكبت العديد من جرائم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف : استطعنا ايقاف شبكة تهريب وتهرب ضريبي بقيمة 500 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف : استطعنا ايقاف شبكة تهريب وتهرب ضريبي بقيمة 500 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).