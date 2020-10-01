في أهمية العلمانية للاجتماع السياسي السوري (3) - عبدالله تركماني

2020/10/01 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني 3 – دحض تخوّفات بعض الإسلاميينإنّ الكثيرين لا يدركون ماهية العلمانية ومدى أهميتها من أجل بناء دولة سورية ديمقراطية حديثة على مستوى تحديات العصر، ولربما السبب في رفضهم العلمانية هو انهم يخشون أن تكون مرادفًا لمعاداة الدين، على أنّ هذا الخلط لا أساس له، بل أنّ العلمانية " من شانها أن تحرر الدين من استغلال السلطة له.



وبالتالي فإنّ العلمانية من شأنها أن تقوّي بُعد القناعة الفردية الحرة من العقيدة ......





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