ما هي حقيقة التوقعات المحتملة على الساحة العراقية - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/01 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن حقيقة التوقعات والتطورات على الساحة العراقية نستطيع الوصول إليها من خلال المعلومات المستخلصة من الواقع العراقي والتجربة وعلاقتها بالسبب والمسبب من خلال الأحداث وربطها كحركة جدلية من خلال العقل مع الواقع الموضوعي ودراستها وربطها بالظاهرة من جميع جوانبها مع الأحداث والتجارب السابقة واستنتاج صورة واضحة ورؤيا صائبة من خلال ممارساتها وتطبيقها مع الواقع الموضوعي الذي يسود الساحة السياسية العراقية الآ ......





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