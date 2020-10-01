هل تعتبر الموازنة في العراق محركا أساسيا للأقتصاد الوطني وأداة رئيسة لتنفيذ السياسة الأقتصادية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/01 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر الموازنة في أي بلد كما هو معلوم المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة الاقتصادية, وحتى تؤدي الموازنة مهامها بشكل صائب لابد من :-1.



أن يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية – اجتماعية واضحة .2.



توظيف موارد الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتطوير البلاد .3.



أن تسعى الموازنة الى تحقيق رفاه الشعب .4.



أن تساعد على تأسيس اقتصاد يتصف بالدينا ......





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