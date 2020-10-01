2020/10/01 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أشرت بعض الصفحات المتخصصة، ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح 123,850.وكتبت صفحة يديرها عدد من الاقتصاديين المختصين، إن “كثيرًا من الاخوة يسألون عن سبب الارتفاع بسعر الصرف،” مشيرة إلى أن “هناك عدة اسباب لكن من اهمها ان البنك المركزي خفض حجم مبيعاته للدولار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط تراكم المقترحات والتوقعات المتشائمة للوضع المالي.. متخصصون يرصدون “ارتفاع الدولار” في العراق ويكشفون السبب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط تراكم المقترحات والتوقعات المتشائمة للوضع المالي.. متخصصون يرصدون “ارتفاع الدولار” في العراق ويكشفون السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).