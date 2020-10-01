2020/10/01 | 11:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت فرقة UTN1 العراقية التي شكلها عراقيون مغتربون، البوما جديدا الخميس، بمناسبة الذكرى الاولى لحراك تشرين الاحتجاجي، ضمنته توزيعا جديدة لاغنية موطني، والتي عادة ما تحل محل النشيد الوطني..

ونشرت الفرقة تدوينة على الفيسبوك مرافقة للفيديو قالت فيها:

"شبابنا بعمر الورود ضحوا بحياتهم من أجل وطن حقيقي وكل ما أرادوه هو عراق أفضل للجميع

كعراقيين مغتربين، نعتبر ثورة أكتوبر أعظم لحظة بتاريخ العراق خلال الأربعين سنة اللي عشناها.

هذا العمل اهداء لأرواحكم الزكية وشجاعتكم اللامتناهية ...



انتم في قلوبنا إلى الأبد"

ادناه الاغنية بتوزيعها الجديد..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور (موطني) بتوزيع جديد بمناسبة ذكرى حراك تشرين الاحتجاجي(فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور (موطني) بتوزيع جديد بمناسبة ذكرى حراك تشرين الاحتجاجي(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).