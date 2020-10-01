البورصة.. الدولار يعاود صعوده على حساب الدينار العراقي

2020/10/01 | 11:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عاود الدولار الاميركي صعوده امام الدينار العراقي بعد ايام من الاستقرار على انخفاض نسبي، وفي ادناه أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا، اليوم الخميس، بحسب الأسواق المحلية والعالمية.

سعر بيع الدولار : 124,000

سعر شراء الدولار : 123,000

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,50 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,40 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 771,83 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1893,17$

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,42 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,33 دولار

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