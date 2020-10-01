النزاهة : ضبط شخص ينتحل صفة موظف لتمرير معاملة في تقاعد الديوانيَّة

2020/10/01 | 11:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط شخصٍ ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابيَّة؛ لتمرير معاملةٍ شخصيَّةٍ في تقاعد الديوانيَّة، مثمنةً تعاون المُؤسَّسات الحكوميَّة والمواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى تأليف […]

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