العراق يبدأ المرحلة الأولى من تصدير التمور بواقع 700 ألف طن

2020/10/01 | 11:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة الزراعة , الخميس, عن بدء المرحلة الأولى من تصدير التمور إلى خارج العراق، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 700 الف الف طن.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح خص به / المعلومة / , ان “وزارة الزراعة بدأت، اليوم، المرحلة الأولى من تصدير التمور العراقية إلى الخارج” .وأضاف النايف، ان “ العراق صدر اليوم 700 ألف طن من التمور المتنوعة”, مبينا ان “عمليات التنظيف والتعفير مستمرة لالاف الاطنان التي سيتم تصديرها بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة”.وكان وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق، عن وضع محافظة كربلاء اللمسات الأخيرة للبدء بتصدير التمور إلى خارج العراق في الأول من تشرين الأول المقبل.



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