الخزعلي: تهديد أميركا لقيادات عراقية انتهاك صارخ للقانون الدولي 

2020/10/01 | 11:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..وصف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي ، الخميس ، تدخل واشنطن في شؤون العراقيين الداخلية وتهديد قيادتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تنفيذ قرار مجلس النواب باخراج كافة القوات الأجنبية من العراق.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تدخل الامريكان بالشأن العراقي يمثل انتهاكا للسيادة العراقية”، مبينا أنه “ينبغي على الكاظمي اخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية احتراما لقرار الشعب”.وأضاف أنه “في حال عجزت الحكومة عن اخراجهم فان الشعب العراقي استطاع اخراجهم عام ٢٠١٢ عندما كان عددهم ١٤٠ الف جندي و٧٠٠ قاعدة عسكرية ونذكرهم بما قاله اوردينوا وباتريوس عن بطولة العراقيين”.ولفت الخزعلي إلى أن “القوى الوطنية لا يمكنها التغاضي عن دور واشنطن الخبيث في العراق ولا يمكن القبول في استمرار التواجد العسكري الأمريكي”.



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