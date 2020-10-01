كم بلغ عدد مختبرات “تشخيص كورونا” في العراق؟

2020/10/01 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة عن خطتها لإنشاء 20 مختبراً جديداً لفحص كورونا خلال الشهر الحالي، لتصل عدد المختبرات الكلية إلى 60.

وقال مدير مختبرات وزارة الصحة دريد قاسم جاسم، في تصريح صحفي، إن “الوزارة افتتحت مختبراً جديداً لفحص كورونا في دائرة صحة الرصافة، وبطاقة إنتاجية عالية ،مزوداً بتقنيات حديثة”.

واضاف أن “المختبر يحتوي على نظم الكترونية لتسجيل المعلومات، والعاملون فيه تدربوا لمدة شهر كامل على تقنيات المختبر ولديهم القدرة الكاملة على العمل فيه”.

وأوضح جاسم، أن “عدد المختبرات الفاحصة لفايروس كورونا وصل إلى 40 مختبراً”، مشيراً إلى أن “خطة الوزارة تتضمن افتتاح 20 مختبراً خلال الشهر الحالي ليصل عدد المختبرات الكلي إلى 60 مختبرا”.

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