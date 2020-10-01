الصحة : أنشاء 20 مختبراً جديداً لفحص كورونا خلال الشهر الحالي

2020/10/01 | 11:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وزارة الصحة عن خطتها لإنشاء 20 مختبراً جديداً لفحص كورونا خلال الشهر الحالي.وقال مدير مختبرات وزارة الصحة دريد قاسم جاسم، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس: إن “الوزارة افتتحت مختبراً جديداً لفحص كورونا في دائرة صحة الرصافة، وبطاقة إنتاجية عالية ،مزوداً بتقنيات حديثة”.واضاف أن “المختبر يحتوي على نظم […]

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