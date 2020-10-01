الأزمة النيابية تتحدث عن إمكانية عودة

2020/10/01 | 11:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرلوحت خلية الأزمة النيابية، إلى إمكانية إعادة فرض الحظر الشامل للتجوال في أرجاء البلاد في حال تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، محذرة من الموجة ثانية للفيروس.

قالت الأزمة النيابية من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر الحالي وتشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موجة ثانية من فيروس كورونا

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريحات تابعه "ألترا عراق"، "من الممكن أن يشهد العراق خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر الحالي وتشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موجة ثانية من فيروس كورونا، ما يرجح أننا سنشهد تضاعفًا بأعداد المصابين ربما ما بين 10 - 20 ألف إصابة، وهي أرقام كبيرة".

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وبيّن الموسوي أن "الخلية النيابية، استضافت وزير الصحة والكادر المتقدم في الوزارة لمعرفة ومناقشة استعدادات الوزارة الاستباقية للتصدي للموجة الثانية"، مؤكدًا أنه "في حال ازدياد الإصابات بفيروس كورونا، فمن الممكن أن يعاد العمل بحظر التجوال الشامل في العراق في حال وصلت الإصابات إلى أعداد كبيرة لا تستطيع معها وزارة الصحة استيعابها".

وفي السياق، قالت عضو لجنة التربية النيابية هدى جار الله، إن "هناك مخاوفًا كبيرة من عودة دوام المدارس بشكل طبيعي، ولم يسجل العراق أي تقدم على مستوى كبح جائحة كورونا واستمرار الأرقام المرتفعة بإصابات كورونا"، مبينة أن "هذا الأمر قد يزيد من تلك الإصابات، ولا يمكن القبول بعودة الدوام بشكل طبيعي، فهذا أمر يهدد الأسر العراقية".

وأضافت، "إذا تم اتباع طريقة صحية وقائية، بأن يكون عدد الطلاب في الصف الواحد لا يتجاوز الـ(30) طالبًا، ويكون الدوام ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، فهنا يمكن إعادة افتتاح المدارس، وبغير ذلك لا يمكن عودة الدوام بشكل طبيعي".

وتابعت "من الممكن أن نجعل التعليم الإلكتروني اختياريًا، فالأسر التي تخشى على أبنائها من عدوى نقل الفيروس لها، من الذين لديهم إمكانية لهذا التعليم من خلال توفير الاجهزة الإلكترونية وغيرها، وأما الذين ليست لهم إمكانية فيمكن لهم أن يذهبوا إلى المدرسة، وهذا الأمر أيضًا يقلل من عدد الطلاب في الصف".

في المقابل، ذكر مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير أن "لجانًا مختصة قد تشكلت في الوزارة، تبحث في قضية دوام المدارس، منها آلية الدوام وكيفية بدايته بالتنسيق مع وزارة التربية وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذا الغرض"، ولفت إلى أن "وزارة الصحة تضع المبادئ والضوابط الصحية، بينما التربية ترسم الخطة التي تتواكب مع هذه الضوابط".

قالت التربية النيابية إنه من الممكن أن يكون التعليم الإلكتروني اختياريًا

وأضاف أنه "لابد من استئناف دوام المدارس حسب التعليمات الصحية الأخيرة وليس هناك تأجيل أو رجعة، ولكن تؤخذ في الحسبان ظروف المدارس في استخدام أكثر من أسلوب، وتبيان أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والظرف الذي يحدد الاستخدام الالكتروني والجزئي، فضلًا عن التلفزيون التربوي".

وشهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا في أعداد الإصابات، وتعدى الحاجز إلى أكثر من خمسة آلاف مصاب يوميًا.

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