2020/10/01 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل اجيال من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم.الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير،ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين

برهم صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح في ذكرى تشرين: الانتخابات النزيهة ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح في ذكرى تشرين: الانتخابات النزيهة ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).