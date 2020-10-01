المشاجرة الرئاسية والحسرة الأمريكية

2020/10/01 | 11:35 - المصدر: فرانس 24

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ناغورني قره باغ: مخاطر نزاع يتجاوز اشتباكات الحدود..



والمناظرة المحبطة بين دونالد ترامب وجو بايدن كانت تعبيراً عن حال أمريكا في اللحظة الراهنة.



فوضى سياسية وانقسام وعجز وتوتر ومشاحنات.



والرئيس الأمريكي يواجه انتقادات من زملائه الجمهوريين بعد فشله في التحدث علناً ضد تفوق البيض بشكل قاطع في المناظرة الرئاسية.



والعراق ورئيس وزراءه مصطفى الكاظمي بين سيفين.

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