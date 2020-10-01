لاهور شيخ جنكي يدين قصف اربيل

2020/10/01 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف ليلة الاربعاء محافظة اربيل .

واضاف شيخ جنكي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر: ان الهجوم الصاروخي على اربيل ، مرفوض، ولا يمكن التغاضي عنه.

واكد ان اقليم كوردستان لن يصبح ميدانا لحسم الحروب، داعيا الى تحقيقات دقيقة بشأن الهجوم وتسليم منفذيه للعدالة.

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