الكاظمي: مازلنا اوفياء لحراك تشرين

2020/10/01 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ان المرحلة التي يمر بها العراق تتطلق توحد الجميع، مشددا على الوفاء لحراك تشرين.

وقال الكاظمي في بيان بمناسبة الذكرى الاولى لأحداث تشرين الوطنية، اليوم الخميس 1/10/2020، "لقد جاءت هذه الحكومة بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".

وأضاف ان "المرحلة الحساسة التي يمر بها وطننا تتطلب أن يتوحد الجميع من قوى سياسية وفعاليات شعبية للوصول الى انتخابات مبكّرة حرة ونزيهة على أساس قانون عادل"، مشددا على انه "كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداءً من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني، ومن ثم تحويل ذلك الى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي".

يذكر ان الاول من تشرين الاول من العام الماضي شهد انطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات تطالب بالاصلاحات ومكافحة الفساد، وقد ادت التظاهرات الى استقالة عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة السابقة.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي ‌

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