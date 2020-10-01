2020/10/01 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..نفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب, الخميس , وجود دراسة لدى الحكومة لمناقشة تخفيض الرواتب بنسبة 30%، معتبرا إياها مجرد تكهنات إعلامية .وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ما يثار إعلاميا بشأن وجود دراسة او فكرة لدى الحكومة لمناقشة مقترح تخفيض رواتب الدولة بنسبة 30 % غير اكيد”، مشيرا إلى أنها “مجرد تكهنات إعلامية”.وأضاف البلداوي، ان “قضية تخفيض الرواتب يجب ان تستحصل بموافقة مجلس النواب ويعرض قبل المناقشة على لجنتي المالية ومراقبة البرنامج الحكومي”.وأشار الى ان “اثارة مثل هكذا بالونات إعلامية لربما تندرج ضمن احد الضغوطات لاجل التوجه الى الحصول على قرض داخلي جديد”.



انتهى/25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة متابعة الحكومة توضح حقيقة مناقشة مقترح لتخفيض الرواتب بنسة 30%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة متابعة الحكومة توضح حقيقة مناقشة مقترح لتخفيض الرواتب بنسة 30%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).